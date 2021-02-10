Украина запретила регистрировать российские вакцины от COVID-19

Украинское правительство запретило регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные в России. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале.

Документ был принят 8 февраля. Там сказано, что помимо вакцин на Украине запрещается регистрировать и другие российские средства профилактики COVID-19.

«Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острого респираторного заболевания COVID-19… разработка и / или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной радой государством-агрессором, запрещается», — говорится в постановлении.

Там же прописано, что Украина будет закупать вакцины по международной программе COVAX, действующей при поддержке ВОЗ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителей республики не будут прививать российской вакциной «Спутник V», чтобы не превращать их в подопытных кроликов. В Кремле на это заявили, что в результате «другим странам больше достанется».