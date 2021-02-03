Кремль высказался о поставке «Спутник V» в ЛНР и ДНР

Жители провозглашенных Донецкой и Луганской республик нуждаются в вакцинации от коронавируса. Кроме России никто не будет поставлять туда препараты, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит», — сказал Песков. Его слова привел ТАСС.

Он также сказал, что срок поставки следует уточнять у правительства. Ранее в республиках сообщили, что ожидают российскую вакцину в январе 2021 года. Первоочередная возможность вакцинации будет предоставлена категориям, находящимся в особой зоне риска: работникам сферы здравоохранения, а также отдельным категориям сотрудников правоохранительных органов.

«Спутник V» — российская вакцина против COVID-19.ючающих раеотников бюджетных учреждений: врачпроводилось работники социальных служб.

30 января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) утверждал, что еще еще не осуществляет поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Донецк и Луганск. Сейчас российская вакцина одобрена властями более 10 стран. По словам руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, в целом интерес к «Спутник V» проявили более 30 стран.