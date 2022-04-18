Песков заявил, что динамика переговоров России и Украины оставляет желать лучшего

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге оценил текущее состояние переговорного процесса между Россией и Украиной. Его слова опубликовал ТАСС.

Песков заявил, что украинская сторона не стремится ускорить переговоры. Напротив, власти Незалежной «демонстрируют непостоянство», сказал он.

«Хочу напомнить вам слова президента, что, к сожалению, украинская сторона не демонстрирует особого постоянства, по согласованным моментам позиция часто меняется», — подчеркнул он.

По каким именно пунктам переговоров Украина меняет мнение, Песков не уточнил. Пресс-атташе сообщил, что российская сторона «по-прежнему не готова выносить в публичную плоскость те аспекты, которые обсуждаются в ходе переговоров». Также представитель Кремля отметил, что делегации почти не сдвинулись с достигнутых ранее позиций.

«Динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего», — сказал он.

Также Песков заявил, что спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины идет по плану.