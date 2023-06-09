Мир 09 июня 2023, 13:08 Украина сочла возможными переговоры при отказе России от целей СВО Глава Минобороны Украины Резников допустил переговоры при смене Россией целей СВО РИА «Новости»

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Возможность мирного соглашения может появиться, если Россия изменит цели спецоперации. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщило украинское издание «Страна». Глава ведомства выступил на форуме «Диалоги о восстановлении Украины» в Киеве.

«Если [цели РФ] изменились, то так называемая zone of possible agreement (зона возможного соглашения — прим. ред.) становится понятной», — отметил министр.

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Резников подчеркнул, что сначала Россия «должна уйти».

Ранее правительства семи африканских стран заявили, что во время визитов в Москву и Киев планируют провести переговоры по урегулированию конфликта. Их идея заключается в том, чтобы выслушать глав двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского — и понять, где скрыт фундамент решения о прекращении боевых действий.

Посол ЮАР в Японии Смэтс Нгоньяма отметил, что такая позиция не вызвала давления со стороны Запада.