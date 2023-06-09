09 июня 2023, 13:08
Украина сочла возможными переговоры при отказе России от целей СВО
Глава Минобороны Украины Резников допустил переговоры при смене Россией целей СВО
Возможность мирного соглашения может появиться, если Россия изменит цели спецоперации. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщило украинское издание «Страна». Глава ведомства выступил на форуме «Диалоги о восстановлении Украины» в Киеве.
«Если [цели РФ] изменились, то так называемая zone of possible agreement (зона возможного соглашения — прим. ред.) становится понятной», — отметил министр.
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Резников подчеркнул, что сначала Россия «должна уйти».
Ранее правительства семи африканских стран заявили, что во время визитов в Москву и Киев планируют провести переговоры по урегулированию конфликта. Их идея заключается в том, чтобы выслушать глав двух президентов — Владимира Путина и Владимира Зеленского — и понять, где скрыт фундамент решения о прекращении боевых действий.
Посол ЮАР в Японии Смэтс Нгоньяма отметил, что такая позиция не вызвала давления со стороны Запада.
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