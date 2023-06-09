Мир 09 июня 2023, 08:04 Лидеры стран Африки выслушают позиции Путина и Зеленского для урегулирования Посол ЮАР Нгоньяма: лидеры стран Африки выслушают позиции РФ и Украины для урегулирования РИА «Новости»

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Правительство ЮАР и еще шести африканских стран во время визитов в Москву и Киев планирует провести переговоры по урегулированию конфликта. Они выслушают позиции президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС посол ЮАР в Японии Смэтс Нгоньяма.

«У нас есть шесть лидеров стран Африки [помимо ЮАР], которые встретятся с президентом Путиным и также с президентом Зеленским», — отметил дипломат.

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По его словам, идея заключается в том, чтобы выслушать глав двух государств и понять, где скрыт фундамент решения конфликта.

Нгоньяма обратил внимание, что между Россией, Украиной и Африкой налажены тесные связи, и Африка сталкивается с серьезными вызовами из-за их нарушения.

Во вторник, 6 июня, стало известно, что лидеры стран Африки посетят Россию и Украину для организации переговоров.