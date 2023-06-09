Мир 09 июня 2023, 08:33 Позиция ЮАР по конфликту на Украине не сказалась на отношении Запада — посол Посол Нгоньяма: ЮАР не почувствовала давления Запада из-за поиска мирного плана по Украине РИА «Новости»

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Южно-Африканская Республика заинтересована в поиске мирного способа урегулировать конфликт России с Украиной, поэтому занялась его поиском. Позиция страны не вызвала давления со стороны Запада, сказал ТАСС посол ЮАР в Японии Смэтс Нгоньяма.

«Совсем нет», — ответил он на вопрос о давлении со стороны США и Европы из-за стремления к мирному решению конфликта.

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Посол заявил, что лидеры шести стран Африки, не считая ЮАР, встретятся с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским, чтобы выслушать позицию каждого и обсудить урегулирование ситуации. Смэтс Нгоньяма сказал, что континент наладил тесные связи с обеими странами, поэтому в нынешней ситуации столкнулся с серьезными вызовами.

Он подтвердил, что в поисках дипломатического решения проблемы ЮАР готова встретиться с другими странами, предложившими мирный план — Индией, Китаем и Бразилией.

Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой. Кроме вопросов двустороннего партнерства они обсудили пути разрешения украинского кризиса.