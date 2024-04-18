Мир 18 апреля 2024, 09:23 Украина сможет привлечь ЧВК к пилотированию F-16 Экс-пилот де Латтр: к управлению F-16 для ВСУ могут привлечь ЧВК из США и Канады Unsplash

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Украина может нанять иностранных пилотов из частных военных компаний США и Канады для управления истребителями F-16. Об этом РИА «Новости» рассказал французский эксперт в сфере авиации, бывший пилот Сириль де Латтр.

«В мире есть две частные компании: канадская Top Aces и американская Draken International — военные компании, у которых уже есть стопроцентно подготовленные пилоты для F-16», — сообщил эксперт.

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По мнению Сириль де Латтра, они могут заключить контракт с Украиной. Пока с подготовкой украинских летчиков возникает много проблем, в том числе из-за незнания иностранных языков. Сейчас подготовкой пилотов занимаются во Франции.

«Может быть, сложится ситуация, когда скажут, что украинский пилот, обучавшийся на F-16, на самом деле будет французом», — заключил эксперт.

Ранее американский эксперт Джастин Бронк заявил, что F-16 не помогут Украине справиться с российскими планирующими авиабомбами. Один украинский офицер также скептически оценил возможность истребителей повлиять на обстановку на поле боя. По его мнению, США опоздали с поставкой этой техники как минимум на год. Кроме того, ряд экспертов полагает, что поставки американских истребителей F-16 Украине обернутся для Запада проблемами.