Мир 02 апреля 2024, 18:45 Путин предупреждал. Запад столкнется с проблемами, если поставит Украине F-16 InfoBRICS: американские истребители F-16 не осилят боев с российскими МиГ-31 РИА «Новости»

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Поставки американских истребителей F-16 Украине обернутся для Запада рядом проблем. Об этом написал военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

«Президент России Владимир Путин предупредил о последствиях, с которыми столкнется НАТО, если поставит киевскому режиму истребители F-16, даже если они будут вылетать с аэродромов третьих стран», — подчеркнул он.

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Аэродромы, с которых будут взлетать истребители, станут законной целью для России. Более того, F-16 не сравнятся с МиГ-31. Российский самолет способен развивать скорость до трех тысяч километров в час. Это «даже и не снилось» американским истребителям.

«Даже если бы НАТО поставила Украине новейший истребитель F-16V (Block 70/72), он все равно был бы беспомощен против российского перехватчика», — сказал Босник.

Российские солдаты обладают возможностями уничтожить истребители F-16 за пределами Украины. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что самолеты могут расположить в соседних странах НАТО, например, на аэродромах Румынии и Польши. Но они сразу станут мишенью. Кроме того, у России есть значительное преимущество благодаря ракетам, отметил аналитик.