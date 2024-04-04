Мир 04 апреля 2024, 04:02 Украинский офицер объяснил бессмысленность поставок ВСУ F-16 Politico: офицер ВСУ назвал поставки F-16 неподходящими для условий 2024 года РИА «Новости»

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США опоздали с поставками Украине истребителей F-16. Об этом в интервью Politico заявил на условиях анонимности высокопоставленный украинский офицер.

«Каждому оружию свое время. Истребители F-16 были нужны в 2023 году. Для 2024 года они не подойдут», — сообщил офицер.

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Он отметил, что силы ПВО РФ уже готовы к уничтожению данного типа самолетов. По его словам, они просчитали оптимальное размещение зенитных комплексов для их поражения.

Поэтому эти машины «уже неактуальны», подчеркнул военный.

Ранее военный эксперт Драго Босник заявил, что поставки американских истребителей F-16 Украине обернутся для Запада рядом проблем. Аэродромы, с которых будут взлетать истребители, станут законной целью для России. Более того, F-16 не сравнятся с МиГ-31. Российский самолет способен развивать скорость до трех тысяч километров в час. Это «даже и не снилось» американским истребителям.