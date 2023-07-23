Мир 23 июля 2023, 09:31 «Газпром» снизил транзит газа в Европу через Украину «Газпром» сократил транзит газа в Европу по ГИС «Суджа» до 40,15 млн кубометров РИА «Новости»

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«Газпром» 22 июля сократил прокачку газа в Европу транзитом через Украину по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» до 40,15 миллиона кубометров в сутки. Об этом ТАСС сообщил представитель российской компании.

«„Газпром“ осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС „Суджа“, — 40,15 миллиона кубометров на 22 июля», — указали в «Газпроме».

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Украина отклонила заявку на прокачку энергоносителей через ГИС «Сохрановка», подчеркнул представитель компании.

Накануне на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ) появилась информация, что объем транзита составил 42,4 миллиона кубометров. До этого украинский источник предупредил, что 22 июля прокачка может снизиться до 40,15 миллиона кубометров.

В мае 2022 года ОГТСУ заявил о прекращении подачи газа в Европу через «Сохрановку». Поэтому российский газ идет через Украину в сокращенном объеме.

Правительство перенесло ввод новых правил поставок газа в России с 1 сентября 2023 года на 1 марта 2024-го из-за разногласий участников рынка. Главной проблемой стали расходы поставщиков на резервирование мощностей для компенсации неравномерного отбора газа потребителями.