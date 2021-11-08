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    08 ноября 2021, 07:09

    Украина раскрыла подробности о сертификации «Северного потока — 2»

    Макогон: Украина получит результат об участии в сертификации Северного потока — 2 до 14 ноября

    Екатерина Боснак

    Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2» на Украине. Решение об участии в ней примут до 14 ноября.

    Автор: Дмитрий Лельчук

    Все зависит от реакции энергетического регулятора Bundesnetzagentur. Такой информацией Макогон поделился, отвечая на вопрос одного из пользователей социальной сети Facebook.

    «Решение (по участию „Оператора ГТС Украины“. — Прим. ред.) ожидается на следующей неделе (до 14 ноября. — прим. ред.)», — написал комментарий украинский чиновник.

    Компания «Оператор ГТС Украины» заявила о желании участвовать в сертификации оператора «Северного потока — 2» (Nord Stream 2 AG) в конце октября. Этот газопровод протянулся от берегов России через Балтийское море к Германии. Он состоит из двух линий, по которым за год можно транспортировать до 55 миллиардов кубометров газа.

    Строительство проекта завершили в сентябре. Алексей Миллер ранее сообщал, что запустить топливо по нему планируют уже в этом году с началом отопительного сезона. Сейчас Nord Stream 2 AG сертифицируют. Процесс состоит из двух этапов: разработка проекта решения Германией и его оценка комиссией в ЕС.