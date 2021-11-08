Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о процессе сертификации газопровода «Северный поток — 2» на Украине. Решение об участии в ней примут до 14 ноября.

Все зависит от реакции энергетического регулятора Bundesnetzagentur. Такой информацией Макогон поделился, отвечая на вопрос одного из пользователей социальной сети Facebook.

«Решение (по участию „Оператора ГТС Украины“. — Прим. ред.) ожидается на следующей неделе (до 14 ноября. — прим. ред.)», — написал комментарий украинский чиновник.

Компания «Оператор ГТС Украины» заявила о желании участвовать в сертификации оператора «Северного потока — 2» (Nord Stream 2 AG) в конце октября. Этот газопровод протянулся от берегов России через Балтийское море к Германии. Он состоит из двух линий, по которым за год можно транспортировать до 55 миллиардов кубометров газа.

Строительство проекта завершили в сентябре. Алексей Миллер ранее сообщал, что запустить топливо по нему планируют уже в этом году с началом отопительного сезона. Сейчас Nord Stream 2 AG сертифицируют. Процесс состоит из двух этапов: разработка проекта решения Германией и его оценка комиссией в ЕС.