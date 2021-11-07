Газопровод «Северный поток — 2» нужно запустить поскорее, чтобы цены на газ в Европе пришли в норму. Об этом премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил в интервью медиагруппе Funke.

Баварский премьер заявил, что «Северный поток — 2» для Европы мог бы стать основой стабильного снабжения газом. По его словам, нельзя сидеть и сложа руки наблюдать за тем, как голубое топливо продолжает дорожать перед холодной зимой. Людям нужно быстрое решение этой проблемы, подчеркнул он.

Зедер добавил, что Европе нужны газовые электростанции. Он обратил внимание, что потребность в электричестве растет на фоне цифровизации и электромобильности.

Политик ранее в интервью Bild также понадеялся, что благодаря «Северному потоку — 2» рост цен на газ прекратится. Он сказал, что Европе нужен «ценовой тормоз».

Ранее в мае премьер Баварии также призывал поскорее зарегистрировать в Европе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Северный поток — 2» полностью достроили 10 сентября. Немецкие депутаты ранее усомнились, что сертификация газопровода завершится до конца 2021 года.