Руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призывает остановить «Северный поток-2» из-за того, что власти Германии игнорируют польскую позицию по строительству и запуску газопровода. Об этом сообщило издание Spiegel.

Министерство экономики и энергетики ФРГ в октябре предоставило германскому регулятору заключение, что сертификация оператора «Северного потока - 2» не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Однако журналисты обратили внимание, что при этом была проигнорирована четкая позиция соседней с Германией страны — Польши. Варшава сразу же заявила, что опасается угрозы безопасности для стран ЕС или даже для всего Евросоюза в целом.

«Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей», — заявил в этой связи Мюллер-Креннер. Издание добавило: он считает, что «Северный поток - 2» может якобы создать угрозу для энергобезопасности ЕС и для соблюдения климатических целей.

Это уже не первое выступление немецких экологов против «Северного потока — 2». Прошлый летом в организации Deutsche Umwelthilfe призвали власти Германии отозвать разрешение на строительство газопровода. Поводом к этому активисты назвали борьбу за защиту климата.