Мир 15 августа 2023, 21:34 Украина раскрыла планы на Киево-Печерскую лавру Киево-Печерскую лавру сделают местом духовной реабилитации для ВСУ piqsels

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Киево-Печерская лавра станет местом «духовной реабилитации» для военнослужащих ВСУ. С таким заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Ее процитировал RT.

«Военные ВСУ смогут окунуться в культурно-историческое пространство Киево-Печерской лавры и пройти духовную реабилитацию после испытаний», — отметила она.

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По словам Маляр, специально для бойцов подготовят «культурно-образовательные мероприятия, духовные и религиозные практики, мастер-классы по иконописи», а также они смогут осмотреть экспозиции музеев.

Днем 15 августа полиция начала штурмовать три корпуса Киево-Печерской лавры. По словам представителей канонической Украинской православной церкви, в этих зданиях проживают паломники и часть братства Киево-Печерской лавры.

Советник патриарха Кирилла Николай Балашов предупредил, что если монахов канонической УПЦ изгонят из Киево-Печерской лавры, то обитель утратит свой смысл и станет «лишь камнями».