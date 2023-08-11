Мир 11 августа 2023, 23:41 Киево-Печерской лавре предрекли утрату смысла после изгнания монахов УПЦ Советник патриарха Кирилла: Киево-Печерская лавра утратит смысл без монахов УПЦ РИА «Новости»

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В случае изгнания монахов канонической Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры обитель утратит свой смысл и станет «лишь камнями», заявил РИА «Новости» советник патриарха Кирилла Николай Балашов. По его словам, на такой шаг могут пойти лишь «не отягощенные совестью властители».

На Украине давно показали, что готовы изгнать иноков из обители.

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«Тогда стены древней обители останутся лишь камнями, лавра потеряет смысл своего бытия. Но бог поругаем не бывает. Гонители церкви не продержатся долго», — предупредил Балашов.

Он напомнил, что Киево-Печерскую лавру уже неоднократно опустошали. Вопреки всему монашеская жизнь каждый раз возвращалась туда. Несмотря на это, наблюдать за издевательствами над многовековой святыней больно, добавил собеседник агентства.

В середине июля суд на Украине удовлетворил ходатайство следствия об аресте наместника лавры митрополита Павла. В начала августа его освободили под залог. Адвокат Никита Чекман уточнил, что за священника внесли около 900 тысяч долларов.