Происшествия 15 августа 2023, 09:30 УПЦ заявила о полицейском штурме трех корпусов Киево-Печерской лавры УПЦ: полиция начала штурм корпусов Киево-Печерской лавры РИА «Новости»

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Полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом заявили представители канонической Украинской православной церкви в Facebook*.

«Прямо сейчас штурмуют 54-й, 57-й и 58-й корпуса лавры», — указали авторы сообщения.

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Представители УПЦ уточнили, что в этих зданиях живут не только паломники, но и часть братства Киево-Печерской лавры.

Ранее, 10 августа, суд признал законным расторжение договора заповедника «Киево-Печерская лавра» с УПЦ. Согласно постановлению монахи должны покинуть территорию.

Советник патриарха Кирилла Николай Балашов предупредил, что в случае изгнания монахов канонической УПЦ из Киево-Печерской лавры обитель утратит свой смысл и станет «лишь камнями».

«Но Бог поругаем не бывает. Гонители церкви не продержатся долго», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».

*Facebook — соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.