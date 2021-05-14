Украина продлила антироссийские санкции

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкции в отношении некоторых россиян, украинцев и российских компаний. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Трансляция прошла на официальном аккаунте офиса президента Украины в Facebook.

«Мы продлили санкции, срок которых истекает в мае в отношении определенного количества граждан РФ, граждан Украины и компаний РФ», — рассказал Данилов.

Помимо антироссийских санкций, глава Украинского государства Владимир Зеленский ввел ограничения против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Санкции также коснулись лидера этой партии Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Накануне суд отправил Медведчука под домашний арест по подозрению в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму. Об этом пишет «Газета.ru». В здании полиции Киева на политика надели электронный браслет. Еще одним фигурантом этого дела стал его однопартиец Козак. Президент России Владимир Путин оценил общую ситуацию на Украине как зачистку политического поля и отметил, что Запад на это никак не реагирует.