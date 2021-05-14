Путин заявил о зачистке политического поля на Украине

Президент России Владимир Путин оценил закрытие СМИ и общую ситуацию на Украине как зачистку политического поля. По его словам, Запад на это никак не реагирует.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России. <…> Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля, закрываются общенациональные средства массовой информации — и наши западные партнеры никак на это не реагируют. <…> По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики», — отметил Путин.

13 мая суд отправил лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест по подозрению в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму. Еще одним фигурантом этого дела стал депутат Тарас Козак. Накануне поздно вечером в здании полиции Киева на политика надели электронный браслет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суд законным способом лишил Медведчука возможности «наносить разрушительный вред» государственной безопасности страны. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что обвинения в адрес украинских депутатов не имеют под собой никаких оснований.