Электронный браслет надели на Медведчука

Украинские полицейские надели электронный браслет на лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Политик сейчас находится под домашним арестом.

Как сообщил сайт «Украинские новости» со ссылкой на офис генпрокурора, браслет на Медведчука надели поздно вечером 13 мая в здании полиции Киева. При этом присутствовал прокурор.

«Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля», — приводит сайт текст сообщения надзорного ведомства.

Депутата отправили под домашний арест по подозрению в государственной измене и разграблении ресурсов в Крыму 13 мая. Еще одним фигурантом этого дела стал парламентарий Тарас Козак. Сотрудники СБУ обыскали оба дома Медведчука в Киеве и офис его партии.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Тарас Говда ранее заявил, что прокуратура может оспорить решение суда о домашнем аресте Медведчука. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что обвинения в адрес Медведчука и Козака не имеют под собой никаких оснований.