Мир 07 января 2023, 01:45 Украина призналась в выполнении миссии НАТО Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ выполняют миссию НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские солдаты, участвуя в вооруженном конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью местному телеканалу «1+1».

«Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — сказал он.

Реклама

По словам главы оборонного ведомства, многие европейские политики постоянно указывают властям Украины, что она выступает в качестве реального щита, прикрывающего весь цивилизованный мир.

Реклама

НАТО может вступить в конфликт на Украине в 2023 году и это обернется непосредственным столкновением с Россией. Таки прогнозом ранее поделился бывший британский полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон. Многие аналитики не раз утверждали, что Североатлантическому альянсу нужно добиться скорейшего завершения конфликта на Украине.

Согласно их прогнозам, Соединенные Штаты должны не допустить расширения военного конфликта на Украине за ее пределы. Если в него будут вовлечены какие-либо государства НАТО, то это приведет к катастрофе.