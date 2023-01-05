Мир 05 января 2023, 15:25 Назван срок возможного вступления НАТО в конфликт на Украине Бывший полковник Бреттон-Гордон спрогнозировал конфликт России и НАТО в 2023 году РИА «Новости»

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НАТО в 2023 году может вступить в конфликт на Украине, что приведет к непосредственному столкновению с Россией. Такой прогноз для газеты The Telegraph сделал бывший полковник британской армии и командующий войсками НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация, которая может привести к реальному противостоянию России и НАТО, вызывает серьезные опасения.

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«Меня беспокоят те, кто думает, что вероятность вмешательства НАТО в ситуацию на Украине в 2023 году равна нулю», — заявил Бреттон-Гордон.

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Бывший британский полковник отметил, что сейчас Североатлантическому альянсу важно добиться скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщило радио Sputnik.

Бреттон-Гордон пояснил, что добиться этого можно, предоставив ВСУ как можно больше оружия, которое они просят. После этого можно «провести красные линии», через которые Россия переступать не станет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал правильно оценивать планы России по ситуации на Украине, которые никак не изменились с начала проведения специальной военной операции. Он пояснил, что неверное толкование действий российских властей и армии очень опасно в текущей ситуации.