Мир 03 января 2023, 22:34 США призвали удержать конфликт на Украине в пределах ее территории Экс-подполковник Дэвис: США должны не допустить расширения конфликта на Украине РИА «Новости»

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Соединенные Штаты должны не допустить расширения военного конфликта на Украине за ее пределы. Если в него вовлекут какое-либо из государств НАТО, то это приведет к катастрофе. Таким мнением в эфире телеканала CBC поделился отставной подполковник сухопутных войск США Дэниел Дэвис.

По его словам, американские власти должны убедиться, что существующий кризис не начнет расширяться за пределы нынешней конфликтной зоны.

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«Если каким-либо образом потенциально в этот конфликт вовлекут любую из стран НАТО, это может обернуться катастрофой для всех нас», — подчеркнул Дэвис.

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Также сотрудник американского исследовательского центра Defense Priorities выразил уверенность, что украинские военные не смогут поразить какие-либо объекты в российском тылу, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

Западный империализм ждет полный коллапс в случае поражения НАТО и США в боевых действиях на Украине. Такой прогноз ранее сделал претендент на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг. Он также предрек крах американской экономике из-за введенных санкций.