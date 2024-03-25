25 марта 2024, 12:55
Украина признала причастность СБУ к ударам по российским заводам
Глава СБУ Малюк: более двух лет ведомство наносит удары по российским целям
Служба безопасности Украины более двух лет атакует российские территории, в том числе нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в своем Telegram-канале.
«Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки», — указал он.
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По его словам, среди целей СБУ были российские нефтеперерабатывающие заводы, Крымский мост и корабли в Черном море.
На прошлой неделе на НПЗ под Самарой вспыхнул пожар. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров, причиной возгорания на предприятии стали ночные атаки беспилотников.
В середине марта на еще одном нефтеперерабатывающем заводе разгорелся пожар. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на Славянском НПЗ произошло возгорание в результате атаки украинских дронов. Силы противовоздушной обороны и РЭБ нейтрализовали БПЛА. Однако один из них рухнул на территорию предприятия. После этого начался пожар.
Черное море
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