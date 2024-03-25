Мир 25 марта 2024, 12:55 Украина признала причастность СБУ к ударам по российским заводам Глава СБУ Малюк: более двух лет ведомство наносит удары по российским целям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Служба безопасности Украины более двух лет атакует российские территории, в том числе нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в своем Telegram-канале.

«Более двух лет СБУ ежедневно бьет врага в самые болезненные точки», — указал он.

Реклама

По его словам, среди целей СБУ были российские нефтеперерабатывающие заводы, Крымский мост и корабли в Черном море.

На прошлой неделе на НПЗ под Самарой вспыхнул пожар. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров, причиной возгорания на предприятии стали ночные атаки беспилотников.

В середине марта на еще одном нефтеперерабатывающем заводе разгорелся пожар. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на Славянском НПЗ произошло возгорание в результате атаки украинских дронов. Силы противовоздушной обороны и РЭБ нейтрализовали БПЛА. Однако один из них рухнул на территорию предприятия. После этого начался пожар.