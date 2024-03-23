Происшествия 23 марта 2024, 09:09 Нефтеперерабатывающий завод загорелся под Самарой после атаки БПЛА Губернатор Самарской области Азаров сообщил об атаках БПЛА на Куйбышевский НПЗ

Читать 360tv в

В Самарской области на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) около Новокуйбышевска произошел пожар. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во «ВКонтакте» сообщил, что причиной возгорания стали ночные атаки дронов.

«Сегодня ночью были совершены атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие предприятия региона. На Куйбышевском НПЗ в результате произошло возгорание колонны первичной переработки нефти», — уточнил он.

Реклама

Глава региона пояснил, что в результате атаки никто не пострадал. Прибывшие на место представители экстренных служб и силовики приступили к устранению последствий ЧП. Работает созданный оперативный штаб.

«По Новокуйбышевскому НПЗ попытку атаки удалось отбить. Ущерба технологическому оборудованию не нанесено», — добавил Азаров.

Утром в субботу ВСУ также обстреляли Старооскольский округ и Чернянский район под Белгородом. Жертвой атаки киевского режима стал один человек.