Мир 20 февраля 2024, 17:52 Украина признала потерю 30% экономики за два года Премьер Шмыгаль: Украина потеряла 30% экономики с 2022 года piqsels

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Украина за два года потеряла 30% экономики. В этом признался премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью японскому каналу NHK.

«Мы потеряли 30% нашей экономики <…> и 3,5 миллиона рабочих мест», — констатировал он.

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Шмыгаль также пожаловался на недостаточное количество получаемых с Запада боеприпасов. По его словам, оно «не настолько велико» во всем мире, включая Евросоюз, чтобы Украина получила их в нужном объеме.

Ранее бывший премьер республики Николай Азаров заявил, что валовой внутренний продукт Украины сократился в разы после того, как к власти в стране пришел Владимир Зеленский, однако руководство замалчивает реальные цифры. По словам Азарова, ВВП составляет не более 60 миллиардов долларов, в то время как по официальным данным этот показатель достигает 175 миллиардов. Экс-премьер также указал на значительное снижение уровня жизни в стране за 10 лет: цены на продукты выросли до 30 раз, тарифы на услуги ЖКХ увеличились в 10-15 раз.