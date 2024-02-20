Мир 20 февраля 2024, 10:04 Реальный ВВП Украины упал в разы после прихода Зеленского к власти Азаров: реальный ВВП Украины не превышает и 60 млрд долларов Freepik

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Реальный валовой внутренний продукт Украины сократился в разы после того, как к власти пришел Владимир Зеленский. Сегодня ВВП не превышает 60 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА «Новости» бывший премьер республики Николай Азаров.

Власти Украины искажают официальные данные, уверен Азаров. Они утверждают, будто ВВП составляет 175 миллиардов долларов — почти как в 2013 году. Но эти цифры далеки от истины.

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«Фокус тут очень простой: они в ВВП записывают все гранты, всю оказанную им колоссальную помощь <…> Вот реальный ВВП: из 175 миллиардов долларов надо вычитать примерно 110 миллиардов вот этой помощи и останется примерно 60 миллиардов», — заявил экс-премьер Украины.

Отказ от торгово-экономических связей с Россией привел Украину к упадку. Прогноз по развитию экономики страны остается сильно неопределенным.

Из-за помощи Украине обнищала и Германия. Лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер признал, что немецкая экономика чувствует себя плохо. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо посоветовал политикам из Европы, в частности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, лично поучаствовать в украинском конфликте, вместо того, чтобы его финансировать.