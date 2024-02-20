Мир 20 февраля 2024, 09:51 Экс-премьер Украины констатировал ее деградацию после Евромайдана Экс-премьер Украины Азаров: страна разрушилась за 10 лет после Евромайдана РИА «Новости»

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За 10 лет после Евромайдана Украина деградировала и по факту разрушилась. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

«За эти 10 лет можно сказать, что страна деградировала и, по сути дела, разрушилась. Если говорить об уровне жизни людей, то его даже сравнивать нельзя с 2013 годом», — посетовал он.

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По словам Азарова, цены на продукты выросли до 30 раз, тарифы на услуги ЖКХ — в 10-15 раз. Вопреки всем обещаниям, Украину не приняли в Евросоюз. Бывший премьер считает, что это вряд ли когда-то произойдет, поскольку ЕС — «объединение конкурентных партнеров», в котором могут действовать только «высококонкурентные экономики». Кроме того, умы украинцев продолжает отравлять пропаганда. Людей убеждают, что во всех их бедах повинна Россия, а не коррупция в их стране и нерациональное управление ею.

Ранее автор Telegram-канала «Голос Мордора» отметил, что Украина могла бы обеспечить себе будущее без неонацизма и бандеровщины, выполнив Минские соглашения, но для страны, которой она стала после Майдана, эти соглашения «были смертельным ядом».