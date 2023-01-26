Мир 26 января 2023, 19:25 США объявили ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией Минфин США признал группу «Вагнер» транснациональной криминальной организацией РИА «Новости»

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США признали ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против лиц и компаний, связанных с ней. Об этом сообщили в Минфине страны.

«Сегодняшние расширенные санкции в отношении „Вагнера“, а также новые санкции в отношении их партнеров и других компаний, обеспечивающих российский военный комплекс, еще больше затруднят способность России вооружать свою армию», — сказано в пресс-релизе.

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Власти США обвиняют «Вагнер» в криминальных действиях в странах Африки, Мали и на Украине.

В черный список якобы за связи с ЧВК попали АО «Терра Тех» — фирма, которая поставляет космические снимки, полученные с коммерческих спутников, а также Sewa Security Services — автомобильная охранная компания, которая обеспечивает защиту высокопоставленных правительственных чиновников в ЦАР.

Ранее стало известно, что в новый санкционный список также внесли главу Минпромторга Дениса Мантурова, президента Татарстана Рустама Минниханова и его жену Гульсину Минниханову.