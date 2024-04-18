Мир 18 апреля 2024, 10:23 Украина принялась вымогать миллионы у крупного западного инвестора FT: украинские чиновники требуют миллионы евро у крупного западного инвестора Unsplash

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Коррумпированные чиновники, в том числе в администрации президента Украины Владимира Зеленского, решили нажиться на одном из крупнейших инвесторов на Украине — Арнульфе Дамерау. Англо-немецкий бизнесмен рассказал, что его шантажируют и вымогают десятки миллионов евро, предлагая в обмен прекратить судебные преследования бизнеса. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Западные правительства все больше обеспокоены коррупцией в правительстве Украины», — написали авторы материала.

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Дамерау — совладелец крупного сайта онлайн и азартных игр «Космолот». Бюро экономической безопасности Украины обвинило компанию в нарушении законодательства об азартных играх и уклонении от уплаты налогов. По приказу ведомства счета организации заморозили.

«Дамерау утверждает, что претензии к компании сфабрикованы. Он отметил, что „Космолот“ начал свою деятельность только в 2021 году, после того как правительство Украины изменило законы об азартных играх», — передали журналисты.

Дамерау рассказал, что после этого с ним встречался украинец, который предлагал снять все судебные иски против «Космолота», если бизнесмен передаст контроль над половиной компании офшорному трасту. Предприниматель признался, что происходящее на Украине вызывает у него воспоминания о самых мрачных временах.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский в первый же день на новом посту забыл о стремлении к миру, борьбе с коррупцией и разработке соцпрограмм, завил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук. По его словам, Зеленский разрушил страну до основания, хотя народ возлагал на него большие надежды.

Сам Зеленский несколько лет занимался выводом денег за рубеж, полученных путем афер и опять же коррупции, рассказал экс-премьер страны Николай Азаров. Он пояснил, что украинский лидер заблаговременно обеспечил себе эвакуацию из страны.