Украина пригрозила России турецкими беспилотниками

Украина закупила беспилотники у Турции для обороны от России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину», — процитировало РИА «Новости» слова Кулебы в интервью турецкому агентству Anadolu.

Кулеба отметил, что Украина закупает оружие не для нападения, а для защиты. По его словам, если Россия начнет военный конфликт, то срана начнет применять турецкие беспилотники в любой части украинской территории, даже в Донбассе.

Ранее глава украинского МИД упрекнул НАТО за бездействие в вопросе вступления страны в альянс. Президент США Джо Байден заявил, что сейчас выступает против вступления Украины в НАТО. Он назвал ряд условий, которые страна должна выполнить, чтобы попасть в альянс. Главное — избавление от коррупции. Пока этот вопрос не будет решен, страна не получит план по членству.