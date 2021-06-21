На Украине упрекнули НАТО за бездействие в вопросе вступления страны в альянс

С 2008 года НАТО не было предпринято никаких действий для того, чтобы Украина могла стать членом альянса, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он также заметил, что на последнем саммите НАТО сроки присоединения Украины названы не были.

«На недавнем саммите НАТО было подтверждено, что Украина станет членом НАТО. Президент Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона в том, что НАТО не дало ни единого намека на сроки этого процесса», — заявил украинский министр в интервью турецкому агентству Anadolu.

Еще в 2008 году, как добавил Кулеба, альянс заявил, что Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО. И на том же саммите лидеры стран поручили главам МИД рассмотреть вопрос о предоставлении обеим странам планов действий по вступлению в организацию, отметил украинский министр.

Но Кулеба также отметил, что с того времени альянс ничего не предпринимал для реализации этого решения.

Все дело, как отметил министр, в сроках и в признании со стороны альянса, что Украина «многого достигла на пути реформ».

Украина сейчас не может стать членом НАТО, считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По его мнению, нынешняя обстановка говорит, что пока нет условий для приема Украины в альянс.