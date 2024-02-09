09 февраля 2024, 15:39
Украина приготовилась к прекращению помощи со стороны США
Bloomberg: Украина начала готовить план на случай прекращения помощи США
Украина увеличит налоги в том случае, если США не направят стране помощь. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По информации издания, украинское руководство разрабатывает план действий, с помощью которых попытается сохранить поток средств от Международного валютного фонда.
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«Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть дыру в бюджете в попытке обеспечить поступление денег от МВФ», — указали в агентстве.
Журналисты добавили, что Украина покажет план МВФ во время визита его представителей в Киев. По данным агентства, встреча пройдет на следующей неделе, глава украинской миссии Гэвин Грей прибудет в украинскую столицу 12 февраля.
Ранее американский сенат отказался поддержать закон президента Джо Байдена о помощи Украине. Инициатива не смогла набрать необходимое количество голосов. По мнению сенатора Алексея Пушкова, республиканцы намеренно «топят» планы по поддержке ВСУ.
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