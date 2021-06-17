Украина представила видео с уничтожением российского танка

Украина представила концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE. На видеопрезентации дрон уничтожил другой беспилотник, похожий на российский «Орион» и танк Т-90.

Ролик выложили на YouTube-канале компании-разработчика.

Разработчики заявили, что стелс-беспилотник ACE ONE сможет перемещать и использовать высокоточное управляемое вооружение против наземных и воздушных целей. Дрон способен будет переносить оружие весом до тонны. Над проектом работают 25 ученых и специалистов в области авиакосмической отрасли.

Ранее депутат Верховной рады Украины Олег Волошин от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что война России с Украиной начнется с провокации ВСУ в Донбассе. Он не исключает, что это может произойти до конца лета-начала осени.

Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Владимиром Путиным он намерен обсуждать только конфликт в Донбассе.