В Раде рассказали о дате «начала войны с Россией»

Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что война России с Украиной начнется с провокации ВСУ в Донбассе. По крайней мере, если украинские власти на это решатся, то стоит ожидать такой реакции от Москвы.

В эфире телеканала NewsOne Волошин также высказался о вероятных действиях России в такой ситуации.

«Ответ российской стороны включал бы, скорее всего, масштабную военную операцию включительно с высадкой в районе Одессы и даже, возможно, ударом в направлении Киева», — заявил он.

Депутат не исключает такой ситуации физически до конца лета-начала осени, потому что основные российские подразделения якобы все еще у границ Украины. Он уверен, что РФ хватит сил, чтобы быстро захватить всю Украину целиком.

В то же время Волошин раскритиковал политику президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, нагнетает обстановку и не может контролировать эмоции.

Ранее Зеленский заговорил по-русски из-за Донбасса. Он вспомнил об общей истории с Россией и заявили о нежелании людей продолжать боевые действия в регионе.