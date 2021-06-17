Зеленский заговорил по-русски из-за Донбасса

На Украине вспомнили об общей истории с Россией и заявили о нежелании людей продолжать боевые действия в Донбассе. Президент страны Владимир Зеленский заговорил ради этой темы на русском языке.

Украинский лидер дал интервью иностранным журналистам, текст которого опубликовал официальный сайт Зеленского. Глава государства упомянул в нем своего российского коллегу Владимира Путина.

«У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой (повесткой дня — прим. ред.), давай встретимся», — сказал Зеленский по-русски.

Он заметил, что «любой человек» среди русских может задаться вопросом, сколько можно воевать.

«У нас же была (общая — прим. ред.) история, у нас же „деды воевали“. Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи», — заявил президент Украины.

По его словам, российская сторона начало переговоров «оттягивает». На встрече с Владимиром Путиным Зеленский намерен обсуждать только конфликт в Донбассе. Ранее он предположил, что на саммите в Женеве лидеры РФ и США не придут ни к каким договоренностям по Украине.