Украина предложила России вступить в НАТО, чтобы снять напряжение

России следует вступить в НАТО. Это поможет разрешить многие накопившиеся вопросы и позволит снять напряжение в мире. Такую идею высказал в эфире телеканала «Наш» бывший руководитель бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов.

«Одно издание написало, что решением всех вопросов может стать вступление России в НАТО. Насколько я понимаю в современных условиях основная задача НАТО — это противостоять современным угрозам терроризма, режимам и тому подобное», — заявил Куликов.

Ранее генеральный секретарь блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует идти на компромисс с Россией в вопросе права любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Это принципы, на которых основана вся безопасность альянса в течение десятков лет.

В то же время альянс намерен достичь прогресса в диалоге с Россией. НАТО передало РФ письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Столтенберг особо отметил, что предложения поддержали все 30 союзников по альянсу.

Кроме того, Столтенберг заверил, что НАТО не будет размещать свои боевые подразделения на Украине.