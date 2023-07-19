Важное 19 июля 2023, 20:16 Путин назвал условия возобновления зерновой сделки Президент Путин: Россия вернется в зерновую сделку после выполнения ее условий РИА «Новости»

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Россия рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке, если другие участники соглашения согласятся учесть и выполнить все ранее поставленные требования. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что тот вид, к которому пришла зерновая сделка под конец сделал ее дальнейшую реализацию бессмысленной. Но цели, которая она выполняла остались важными для рынка мирового продовольствия.

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«Мы рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии, если будут в полном объеме учтены, а главное реализованы все ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — заявил Путин.

Он напомнил, что одно из таких требований подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Это условие нужно выполнить незамедлительно.

«Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что также необходимо открыть доступ к мировым рынкам для российского зерна и удобрений, решить вопрос со страхованием российских сухогрузов, а также восстановить всю нарушенную логистику продовольственных поставок.

«В том числе должна быть восстановлена работа аммиакопровода „Тольятти-Одесса“, который был взорван, уничтожен явно по заказу киевского режима», — добавил российский лидер.

Президент подчеркнул, что страны запада своими решениями извратили первоначальную гуманитарную суть зерновой сделки, превратив ее в инструмент для обогащения спекулянтов. Поэтому также важно вернуться к первоначальной цели — обеспечение продовольствием беднейших стран мира.

«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно, как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более, как уже доложил министр, в этом году у нас вновь ожидается рекордный урожай» — подчеркнул Путин.