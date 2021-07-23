Так как «Северный поток — 2» будет достроен, Украина должна получить от Запада гарантию сохранения транзита газа и защиту по вопросу «территориальной целостности и суверенитета». Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«В первую очередь, это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита [газа] и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта. <…> А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», — отметила Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24».

По словам заместителя председателя украинского правительства, страна должна получить «гарантии, а не договоренности» по сохранению целостности территории и суверенитета. Стефанишина подчеркнула, что власти Украины направили запрос по компенсациям в Еврокомиссию более семи месяцев назад, однако ответа пока не было.

Ранее Соединенные Штаты и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2». ФРГ обязалась принимать меры, если российские власти будут ограничивать поставки энергоносителей. После этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков написал главе палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси письмо с просьбой продолжать санкционную политику в отношении газопровода.