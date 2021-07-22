«Северный поток — 2» несет прямую угрозу энергетической безопасности всей Европы, поэтому Соединенные Штаты должны продолжить санкционную политику в отношении газопровода. К этому в своем письме на имя главы палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвал спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

«Обращаюсь к конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода „Северный поток — 2 ‚и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству‘ Северного потока — 2“», — говорится в послании, которое опубликовал сайт украинского парламента.

Разумков подчеркнул, что этот проект усиливает возможности России злоупотреблять доминирующим положением на европейском энергетическом рынке. По словам спикера Рады, «Северный поток — 2» стоит рассматривать как «часть агрессивной политики, которую РФ разворачивает против Украины и всего западного мира».

Накануне США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Как заявила заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд, ФРГ обязалась принимать меры, если российские власти будут ограничивать поставки энергоносителей.