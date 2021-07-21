США и Германия смогли достичь договоренности по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам конгресса.

По ее словам, Германия обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если власти РФ будут ограничивать поставки энергоносителей, сообщил ТАСС.

Нуланд добавила, что детали соглашения будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена попросила власти Украины «помолчать» и не выражать недовольства из-за сделки с Германией по «Северному потоку — 2».

Политолог Сергей Марков в беседе с «360» заявил, что Киев воспримет эту просьбу как приказание, потому что власти Украины крайне зависимы от своих западных партнеров, в том числе США. Он также предположил, что в рамках сделки с США Германия, вероятно, настаивала на том, чтобы прокачки российского газа через территорию Украины не прекращались и были пролонгированы после 2024 года.