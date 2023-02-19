Мир 19 февраля 2023, 23:28 Украина пожаловалась в Spotify на российских артистов Глава офиса президента Украины Ермак попросил Spotify удалить песни артистов из России РИА «Новости»

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Обращение в главный офис шведского стримингового сервиса Spotify и другие западные площадки направили украинские власти с просьбой удалить произведения российских артистов, поддержавших проведение спецоперации. Об этом в беседе с британским изданием The Sunday Times рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он пояснил, что сам стал инициатором такого шага после того, как увидел народного артиста России Филиппа Киркорова на вручение музыкальной премии Grammy в Лос-Анджелесе. По словам Ермака, он «впал в ярость» от того, что поддержавшие спецоперацию российские артисты продолжают путешествовать по миру.

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Глава офиса украинского лидера добавил, что также направил требования в нефтяные компании BP и Shell с призывом сократить объемы бизнеса в России и отказаться от прибыли от продажи российских энергоресурсов.

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Филипп Киркоров попал в санкционный список Украины в начале января 2023 года. Всего в списке оказались 119 фамилий, в том числе исполнители Михаил Шуфутинский, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Клава Кока (Клавдия Высокова), телеведущие Леонид Якубович, Михаил Галустян и Жанна Бадоева, блогер Амиран Сардаров, главный редактор RT Маргарита Симоньян и другие.

Киркоров, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского, назвал его старым товарищем по съемочной площадке, который слишком сильно вжился в роль, чтобы полностью выполнить сценарий, который ему прислали из заокеанской державы.