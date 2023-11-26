Мир 26 ноября 2023, 05:45 Украина пожаловалась на перебои с топливом из-за Польши Минагрополитики Украины: дефицит топлива возник из-за блокады границы с Польшей РИА «Новости»

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Перебои с поставками топлива возникли на Украине из-за перекрытия границы с Польшей. С таким заявлением заместитель министра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич выступил в эфире новостного телемарафона. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы уже видим проблемы с важными поставками топлива на Украину», — сказал он.

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При этом Дмитрасевич указал на возможность украинских аграриев компенсировать утраченные возможности по экспорту через границу с Польшей за счет железнодорожных и морских перевозок.

По словам бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, что Киев должен подать в суд на Польшу из-за блокады перевозчиков на границе. Он отметил, что после ее снятия Украина понесет огромные убытки.

Польские водители заблокировали автомобильные КПП на границе с Украиной 23 ноября. Они препятствовали движению коммерческих машин и поставку военных грузов.