24 ноября 2023, 00:45
Польские перевозчики заблокировали поставку военных грузов Украине
Перекрывшие границу польские перевозчики блокируют не только движение коммерческих машин, но и поставку военных грузов. Об этом сообщило украинское информагентство УНИАН.
«Польские перевозчики блокируют поставки на Украину военного оборудования», — написало агентство.
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Ранее стало известно о гибели двух украинских водителей в очереди к заблокированным контрольно-пропускным пунктам на украинско-польской границе. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве. Дипломат заявил, что посольство отправило официальную ноту в МИД Польши с требованием немедленно разблокировать КПП.
Польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной с начала ноября. Водители большегрузов преградили дорогу к КПП и не пропускают коммерческие автомобили. Причиной протестов стало то, что польские дальнобойщики теряют работу из-за демпинга со стороны украинских коллег.
В воскресенье, 19 ноября, украинские СМИ сообщили, что в стране начались перебои с лекарствами и продуктами из-за проблем на границе с Польшей.
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