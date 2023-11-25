Мир 25 ноября 2023, 07:46 Украине захотела «ударить» по Польше через суд из-за блокады перевозчиков Экс-посол Украины в США Чалый предложил подать в суд на Польшу из-за блокады Википедия

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Украинское руководство должно задуматься о подаче заявления в суд на Польшу из-за блокады перевозчиков на границе. Действия дальнобойщиков привели к большим потерям для государства, заявил в интервью телеканалу NTA экс-посол республики в США Валерий Чалый.

«Для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей», — указал дипломат.

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По его словам, даже после снятия блокады, которую утроили польские перевозчики на границе, Украина понесет большие убытки. В этой связи Чалый предложить не запускать ситуацию и подать на Польшу в суды и иные структуры, которые могут компенсировать украинскому бизнесу все потери.

Экс-посол в США объяснил, что европейские «друзья» в первую будут отстаивать свои интересы, что может помешать интеграции Украины в Евросоюз.

Ранее польские водители заблокировали автомобильные КПП на границе с Украиной. Они остановили движение коммерческих машин и поставку военных грузов. Позже некоторые дальнобойщики заявили о получении в личный адрес угроз жизни и здоровью. По их словам, послания отправили граждане республики.