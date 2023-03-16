Мир 16 марта 2023, 18:49 Украина пожаловалась на неспособность сбить ракеты России Спикер ВСУ Игнат: ПВО Украины не может сбивать ракеты «Искандер-М» и «Оникс» РИА «Новости»

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Украинские системы противовоздушной обороны не способны сбивать некоторые российские ракеты, в том числе баллистические «Искандер-М», заявил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Его слова передал ТАСС.

«Все эти ракеты летят быстро, по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью», — сказал он.

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Также ПВО Украины не способны поразить сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» и противорадиолокационные ракеты Х-31П. По словам Игната, сейчас одной из главных проблем ВСУ является использование устаревших советских комплексов. Поэтому Украина нуждается в современных ЗРК. Основной ПВО страны являются «Бук-М1» и С-300.

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США обещали поставить Украине системы Patriot в рамках очередного пакета военной помощи. Германия также заявила о готовности поставок этих систем, а также другой тяжелой военной техники.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские военнослужащие могут начать использовать полученные от Запада ЗРК Patriot к середине весны.