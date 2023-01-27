Мир 27 января 2023, 10:10 Украина потребовала запретить отцу Джоковича приходить на Australian Open из-за России Посол Украины призвал запретить отцу Джоковича приходить на Australian Open из-за России

Читать 360tv в

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко резко отреагировал на фото отца теннисиста из Сербии Новака Джоковича с российским флагом. Представитель Украины призвал организаторов Australian Open запретить Срджану Джоковичу появляться на трибунах первенства. Об этом сообщил телеканал ABC.

Атаман австралийского казачества Семен Бойков после победы серба над представителем России Андреем Рублевым в одной четвертой финала Australian Open опубликовал на YouTube-канале видео, где отец Джоковича стоял рядом с мужчиной с российским триколором и портретом президента РФ Владимира Путина. Об этом написало РИА «Новости».

Реклама

Срджан Джоквич на видео сказал: «Да здравствуют русские». Федерация тенниса Австралии уже предупредила сербского теннисиста и его родных, что продвигать политические взгляды во время турнира недопустимо.

«Должны быть введены санкции. Важно узнать у Новака его мнение о ситуации», — подчеркнул украинский посол.

Отец Джоковича уже сказал, что не хотел провоцировать скандал. По его словам, теперь он намерен смотреть за игрой сына по телевизору.