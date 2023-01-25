Спорт 25 января 2023, 18:50 Сербские фанаты принесли на Australian Open флаг России с фотографией Путина Сербские фанаты устроили акцию с российскими флагами на матче Рублева на Australian Open

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Сербские болельщики развернули флаги Донецкой Народной Республики и России с фотографией российского лидера Владимира Путина на центральном стадионе Australian Open. Фанаты показали триколоры после полуфинала по теннису между сербом Новаком Джоковичем и спортсменом из РФ Андреем Рублевым.

После встречи десятки фанатов из Сербии на выходе из арены Рода Лейвера в Мельбурне размахивали российскими флагами и кричали: «Россия — Сербия!»

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Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису запретили приносить на трибуны российскую атрибутику. Россияне играют на турнире Australian Open под нейтральным флагом. Правоохранители задержали некоторых сербских болельщиков за демонстрацию триколора.

Сама встреча Джоковича и Рублева завершилась безоговорочной победой серба. Он выиграл со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Теперь Джокович сыграет в полуфинале с американцем Томми Пола, а российский спортсмен покинул чемпионат.