25 января 2023, 17:31
Россиянин Андрей Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open-2023
Российский теннисист покинул турнир Australian Open-2023 после поражения в четвертьфинале сербу Новаку Джоковичу. Об этом сообщило ИА НСН.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 2:6, 4:6. Серб одержал безоговорочную победу во всех трех сетах. Теперь он встретится в полуфинале с американцем Томми Пола.
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Напомним, турнир Australian Open проходит в Мельбурне. Россияне выступают в нем под нейтральным флагом.
Теннис
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