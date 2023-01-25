Спорт 25 января 2023, 17:31 Россиянин Андрей Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open-2023

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Российский теннисист покинул турнир Australian Open-2023 после поражения в четвертьфинале сербу Новаку Джоковичу. Об этом сообщило ИА НСН.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 2:6, 4:6. Серб одержал безоговорочную победу во всех трех сетах. Теперь он встретится в полуфинале с американцем Томми Пола.

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Напомним, турнир Australian Open проходит в Мельбурне. Россияне выступают в нем под нейтральным флагом.