Мир 06 января 2023, 21:01 Украина потребовала от Германии поставить танки и ракеты Замглавы МИД Украины Мельник: Германия должна передать ВСУ баллистические ракеты

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Власти Германии должны предоставить украинским властям все возможные виды вооружений, включая танки, подлодки и баллистические ракеты. Об этом замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил в интервью RND.

По словам дипломата, обещанные ФРГ БМП Marder могут стать лишь «первым нарушением табу», после немецкая сторона обязана организовать поставки и другого оружия.

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«Речь идет о боевых танках, истребителях, боевых дронах, военных кораблях, подлодках и баллистических ракетах», — сказал он.

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В интервью порталу t-online Мельник заявил, что поставка Германией БМП является «правильным, но очень запоздалым решением».

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что обещанные Украине немецкие бронетранспортеры Marder передадут в первом квартале 2023 года. Решение о поставках военной технике Украине канцлер Олаф Шольц принял после переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом. Соединенные Штаты заявили о намерении поставить ВСУ американские БМП Bradley.

В СНБО Украины заявили, что, если Германия не передаст Украине танки, то Шольц может получить военный конфликт на территории своей страны.