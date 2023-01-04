Мир 04 января 2023, 21:54 Секретарь СНБО предрек Германии военный конфликт из-за отказа поставлять Украине танки Секретарь СНБО Украины Данилов пригрозил Германии войной при отказе поставлять Киеву танки Википедия

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Если Германия не передаст Украине танки, то немецкий канцлер Олаф Шольц получит военный конфликт на своей территории, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Его слова передало украинское издание «Страна».

Данилов выразил недовольство нежеланием Германии передавать Украине танки, отметило ИА Nation News. По словам секретаря СНБО, Шольц может и дальше «продолжать игру, проводить социологические исследования, нужно давать танки или не нужно», если хочет, чтобы немцы противостояли российской армии под Берлином и Штутгартом.

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Другие западные страны, как отметил секретарь СНБО, активизируют поддержку Украины, поскольку понимают масштабность конфликта.

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«Вызовы для Европы — они огромны, и те страны, которые это понимают, — они нам помогают на 150%», — привело Ura.ru слова Данилова.

Ранее политик от партии СДПГ, член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер предостерег власти ФРГ от поставок танков Leopard 2 для украинских военных. По его мнению, Германия не должна предпринимать никаких необдуманных односторонних действий при оказании помощи Киеву. Немецкий политик указал, что в интересах всех должно быть предотвращение эскалации конфликта.